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25-летнего американца суд Индианы приговорил к 315 годам тюрьмы за детское порно

23 ноября 2011, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

В США житель города  Блумингтон на юге штата Индиана приговорён к 315 годам лишения свободы за изготовление и распространение детской порнографии.

Осужденного зовут Дэвид Бостик ему 25 лет. Он был признан виновным в июне 2011 года, во вторник  окружной судья Джейн Э. Магнус-Стинсон вынесла приговор - 315 тюремного заключения, сообщает сайт Министерства юстиции США.

По данным следствия, осужденный изготовил порнографические снимки, используя пятерых детей в возрасте от двух месяцев до четырех лет. Он отсылал их людям из разных стран мира в обмен на аналогичные фотографии.

По словам представителя ФБР, в ходе расследования дела против Бостика удалось выявить более двух десятков детей, которых использовали в съемках порнографии, как в США, так и за их пределами.

ЛБ

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