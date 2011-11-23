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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Полевой командир, арестовавший Сейфа аль-Ислама Каддафи, стал главой Минобороны

23 ноября 2011, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пост министра обороны Ливии накануне получил Осама аль-Джували. Он командовал повстанцами в Зинтане, где в субботу, 19 ноября, был задержан сын Каддафи Сейф аль-Ислам.

"АН" писали, что Сейфа аль-Ислама, сына убитого бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, войскам ПНС выдал ливийский кочевник, нанятый за 1 миллион евро в качестве проводника через границу с Нигером. 


ЛБ

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