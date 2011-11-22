ЕС присвоит Сербии статус кандидата на вступление, чтобы поддержать сербов

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22 ноября 2011, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

В декабре лидеры стран Европейского Союза могут объявить о предоставлении Сербии статуса кандидата на вступление в ЕС. Таким образом ЕС "даст сербам понять, что хочет их поддержать".



Об этом заявил председатель Европарламента Ежи Бузек. "В декабре нам следует объявить Сербию кандидатом на вступление в ЕС, так как таким образом мы дадим сербам понять, что мы хотели бы их поддерживать", - цитирует Бузека Интерфакс. На повестке саммита 9 декабря - вопросы, касающиеся расширения ЕС. В частности, может быть принято решение о присвоении Сербии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В октябре вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявлял, что Сербия не готова фактически признать независимость Косово ради членства в Евросоюзе. Сербы не готовы поступиться национальным интересом.