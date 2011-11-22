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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Власть в Египте вскоре передадут правительству национального спасения

22 ноября 2011, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Высший военный совет Египта, который возглавляет фельдмаршал Хусейн Тантави, передаст власть правительству национального спасения, которое будет состоять из гражданских лиц.

Военные согласились провести выборы президента страны в первой половине 2012 года, по некоторым данным, выборы главы государства могут состояться 30 июня 2012 года. Парламентские выборы пройдут, как и было намечено, 28 ноября 2011 года, об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующие договоренности были заключены во время консультаций руководителей Высшего военного совета с представителями ведущих политических партий страны, встреча состоялась 22 ноября в Каире.

СБ

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