Сейфа аль-Ислама, сына Каддафи, выдал ПНС один из проводников за 1 млн евро

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22 ноября 2011, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сейфа аль-Ислама, сына убитого бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, арестованного в минувшую субботу, выдал ливийский кочевник, нанятый за 1 миллион евро в качестве проводника через границу с Нигером.



Проводник Юсеф Салех аль-Хотмани рассказал, что люди Каддафи обратились к нему с предложением за крупное вознаграждение в 1 млн евро помочь сыну бывшего лидера Джамахирии выехать из Ливии в соседний Нигер. "Я убедил Сейфа, что поверил ему", - цитирует аль-Хотмани агентство Рейтер.



По словам проводника, он связался с властями на юге Ливии и рассказал им о планах Сейфа аль-Ислама, о том, что два автомобиля, в одном из которых будет ехать Каддафи, пересекут границу ночью 18 ноября. Аль-Хотмани договорился с бойцами ПНС о засаде в пустыне, а сам находился в первой машине вместе с охранниками Каддафи. После того, как началась стрельба, сын Каддафи попытался бежать, но его схватили сторонники Национального переходного совета, которые "обращались с ним, как с военнопленным", а затем доставили его в Зинтан.



Агентство Рейтер отмечает, что пока не ясно, планировал ли аль-Хотмани выдать сына Каддафи сразу сторонникам ПНС или сделал это из подозрений, что не получит обещанное вознаграждение, либо проводник испугался за свою жизнь, по его словам, в машине было только оружие, а денег помощники сына Каддафи с собой не взяли. "Я уверен, что (Сейф аль-Ислам и его охранники) собирались убить меня, как только мы достигнем границы", – сказал аль-Хотмани.



Напомним, ливийские власти уже заявили, что судить Сейфа аль-Ислама будут в Ливии и везти его в Гаагу не обязательно.