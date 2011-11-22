В Ливии назвали состав временного правительства

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22 ноября 2011, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Ливии назван состав временного правительства страны. Премьер Абдуррахим аль-Кейб во вторник представил состав кабинета министров, сообщает Al Jazeera. Переходному правительству предстоит создать проект конституции и провести демократические выборы.



Пост главы МИДа займет представитель Ливии в ООН Ибрагим Даббаши, а министром обороны стал полевой командир из города Зинтан Усама аль-Джуаули. Министром внутренних дел назначен член Переходного национального совета Фаузи Абдульали. Главой Министерства финансов назначен бывший министр нефти Али Тархуни, а его нынешний пост займет крупный чиновник в нефтяной отрасли Ливии Хасан Зиглам. В течение восьми месяцев Переходному правительству предстоит создать проект конституции и провести демократические выборы в Национальный совет, передает "Интерфакс". Напомним, 31 октября НАТО завершила в Ливии операцию "Объединенный защитник", а Совет Безопасности ООН, в соответствии с принятой ранее резолюцией, отменил режим бесполетной зоны над Ливией.



Ранее АН также сообщали о судьбе сына бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи. Хамис аль-Каддафи до сих пор жив. В течение ближайшего времени силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии рассчитывают его арестовать.