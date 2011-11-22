Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Ливии назвали состав временного правительства

22 ноября 2011, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Ливии назван состав временного правительства страны. Премьер Абдуррахим аль-Кейб во вторник представил состав кабинета министров, сообщает Al Jazeera. Переходному правительству предстоит создать проект конституции и провести демократические выборы.

Пост главы МИДа займет представитель Ливии в ООН Ибрагим Даббаши, а министром обороны стал полевой командир из города Зинтан Усама аль-Джуаули. Министром внутренних дел назначен член Переходного национального совета Фаузи Абдульали. Главой Министерства финансов назначен бывший министр нефти Али Тархуни, а его нынешний пост займет крупный чиновник в нефтяной отрасли Ливии Хасан Зиглам. В течение восьми месяцев Переходному правительству предстоит создать проект конституции и провести демократические выборы в Национальный совет, передает "Интерфакс". Напомним, 31 октября НАТО завершила в Ливии операцию "Объединенный защитник", а Совет Безопасности ООН, в соответствии с принятой ранее резолюцией, отменил режим бесполетной зоны над Ливией.

Ранее АН также сообщали о судьбе сына бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи. Хамис аль-Каддафи до сих пор жив. В течение ближайшего времени силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии рассчитывают его арестовать.

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан