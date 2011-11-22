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//В мире

В продаже появился диск песен Сильвио Берлускони

22 ноября 2011, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В продаже появился новый диск песен, тексты которых написал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Песни на альбоме под названием Il vero amore ("Настоящая любовь") исполняет певец Мариано Апичелла.

Как сообщает РИА "Новости", с певцом у Берлускони много лет назад сложился творческий дуэт. На диск вошли 11 песен о любви, записанных за последние два года. "Я хочу поблагодарить человека, который очень дорог мне и которого я не перестану благодарить до конца моей жизни: спасибо Сильвио Берлускони за то, что он снова написал свои слова любви для моей музыки", - написал Апичелла на диске.

ЕЛ

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