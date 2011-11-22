Даниэль Миттеран умерла прошлой ночью

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22 ноября 2011, 14:01 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Прошлой ночью в возрасте 87 лет скончалась вдова экс-президента Франции Франсуа Миттерана - Даниель Миттеран. Дочь директора школы и школьной учительницы Даниель Миттеран в 17 лет медсестрой вошла в ряды «Сопротивления» и стала в нем самой молодой награжденной.

Во время войны, встретив в доме своего отца капитана Франсуа Миттерана, разыскиваемого гестапо, в октябре 1944 Даниель выходит за него замуж.

Активная жизненная позиция не позволяла ей и после избрания мужа президентом Французской республики обосноваться в комфортной роли первой дамы. Борясь за права человека всю свою жизнь, в 1986 Даниель Миттеран создает Фонд «Франция-Либерте».

Поддержка курдов, жителей Тибета, мексиканцев, борьба против рабства, а также усилия, направленные на сохранение памяти о скончавшемся в 1996 году муже, оставались до конца дней ее основным делом.

Даниель Миттеран ушла из жизни, оставаясь на посту президента фонда «Франция - Либерте».