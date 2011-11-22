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//В мире

Гражданам Швейцарии разрешили выращивать марихуану

22 ноября 2011, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданам Швейцарии разрешили выращивать коноплю в домашних условиях для собственных нужд. Как передает MIGnews, положение, дающее такое право, содержится в Латинском конкордате о культивировании и продаже конопли.
Закон, как ожидается, вступит в силу 1 января 2012 года.
Документ позволяет жителям Романдских и италоговорящих кантонов Швейцарии выращивать по четыре растения конопли на человека, не декларируя посадки. 
Нововведение призвано прекратить уличную продажу марихуаны и "конопляный туризм" между кантонами, в которых правила по этому вопросу различны.Отметим, что власти оставляют за собой право на контроль в любое время мест, где культивируется конопля.
ЕП

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