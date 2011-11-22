Гражданам Швейцарии разрешили выращивать марихуану

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22 ноября 2011, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданам Швейцарии разрешили выращивать коноплю в домашних условиях для собственных нужд. Как передает MIGnews, положение, дающее такое право, содержится в Латинском конкордате о культивировании и продаже конопли.

Закон, как ожидается, вступит в силу 1 января 2012 года.

Документ позволяет жителям Романдских и италоговорящих кантонов Швейцарии выращивать по четыре растения конопли на человека, не декларируя посадки.

Нововведение призвано прекратить уличную продажу марихуаны и " конопляный туризм " между кантонами, в которых правила по этому вопросу различны.Отметим, что власти оставляют за собой право на контроль в любое время мест, где культивируется конопля.