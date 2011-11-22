Из подарков Шираку ворам понравилась только птичка

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22 ноября 2011, 11:37 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Сокол из желтого золота с бриллиантами, подаренный Жаку Шираку в момент его президентсва во Франции от Саудовской Аравии, был украден в ночь с субботы на воскресенье в одноименном музее бывшего президента в городе Сарран (Коррез). Об этом в понедельник заявили сотрудники музея.

Открытый в декабре 2000 года музей объединил коллекцию даров, полученных президентом Жаком Шираком во время его путешествия в различные регионы Франции и за рубежом. Экспозиция включает около 150 скульптур, картин, моделей одежды. А в общей в сложности насчитывает более 5000 наименований, включая 2000 книг.

Ограбление музея стало первым в его истории.

Люботпытно, что покрытый бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, - в общей сложности 1400 драгоценными и полудрагоценными камнями, включающими 1210 алмазов, - золотой сокол стал единственным объектом, заинтересовавшим грабителей из всех экспонатов музея.