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//В мире

Из подарков Шираку ворам понравилась только птичка

22 ноября 2011, 11:37 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

  Сокол из желтого золота с бриллиантами, подаренный Жаку Шираку в момент его президентсва во Франции от Саудовской Аравии,  был украден в ночь с субботы на воскресенье в одноименном музее бывшего президента в городе Сарран (Коррез). Об этом  в понедельник заявили сотрудники музея.

  Открытый в декабре 2000 года музей  объединил коллекцию даров, полученных президентом Жаком Шираком во время его путешествия в различные  регионы Франции и за рубежом. Экспозиция включает около 150 скульптур, картин, моделей одежды. А в общей в сложности насчитывает более 5000 наименований, включая 2000 книг.

  Ограбление музея стало первым в его истории. 

     Люботпытно, что покрытый  бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, - в общей сложности 1400 драгоценными и полудрагоценными камнями, включающими  1210 алмазов, - золотой сокол стал единственным объектом, заинтересовавшим грабителей из всех экспонатов музея.

 

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