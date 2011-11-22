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//В мире

Правительство Египта во главе с премьер-министром подало в отставку

22 ноября 2011, 00:06 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Египта во главе с премьер-министром Исамом Шарафом подало в понедельник вечером в отставку на фоне событий на площади Тахрир в Каире. Высший совет вооруженных сил рассматривает прошение об отставке.

Об этом говорится в официальном заявлении кабинета министров. Правительство обязуется выполнять свои функции вплоть до принятия решения военным советом, передает РИА Новости.. Как сказал официальный представитель кабмина Мухаммед Хиджази, правительство продолжит выполнять свои функции вплоть до принятия соответствующего решения, "учитывая ситуацию, в которой оказалась страна".

Уже третий день в Египте продолжаются столкновения демонстрантов и полиции. Тысячи людей требуют отставки не только кабинета министров, но и военного совета.

ЕЛ

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