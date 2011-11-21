СМИ: Хамис аль-Каддафи жив и находится в Ливии

//В мире

21 ноября 2011, 23:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Хамис до сих пор жив. В течение ближайшего времени силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии рассчитывают его арестовать.



Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленный источник в ливийском министерстве обороны. Информация о судьбе Хамиса аль-Каддафи была передана новым властям страны его старшим братом Сейф аль-Исламом. 19 ноября силы ПНС арестовали аль-Ислама при попытке пересечь границу с Нигером. Разведывательные структуры ПНС уже выяснили, что сейчас Хамис находится в городе Тархуна (в 90 километрах юго-восточнее Триполи), передает РИА Новости.