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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

СМИ: Хамис аль-Каддафи жив и находится в Ливии

21 ноября 2011, 23:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Хамис до сих пор жив. В течение ближайшего времени силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии рассчитывают его арестовать.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленный источник в ливийском министерстве обороны. Информация о судьбе Хамиса аль-Каддафи была передана новым властям страны его старшим братом Сейф аль-Исламом. 19 ноября  силы ПНС арестовали аль-Ислама при попытке пересечь границу с Нигером. Разведывательные структуры ПНС уже выяснили, что сейчас Хамис находится в городе Тархуна (в 90 километрах юго-восточнее Триполи), передает РИА Новости.

ЕЛ

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