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21 ноября 2011, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта levin.ru

Фанаты скандально известного китайского художника-авангардиста Ая Вэйвэя фотографируются обнажёнными и публикуют в интернете свои фото в знак протеста против нового преследования своего кумира.

Вэйвэй подозревается в распространении порнографии после того, как он сфотографировался обнаженным с четырьмя женщинами, пишет британская газета Guardian.

Первые фото сторонников Ай Вэйвэя появились в интернете вскоре после того, как художник сообщил о допросе фотографа, сделавшего несколько откровенных снимков. После этого несколько современных художников сфотографировались обнаженными, чтобы выразить поддержку Вэйвэю.

Позднее свои фото в обнаженном виде в социальных сетях начали размещать сторонники художника, причем некоторые из них стали фотографироваться, демонстрируя определенный творческий подход, передаёт радио "Маяк". Некоторые поклонники Вэйвэя снялись в виде детей. Еще одна фотография показывает сразу несколько обнаженных женщин и мужчину; их гениталии закрыты изображением головы Вэйвэя.

Ранее поклонники художника-диссидента начали сбор средств в счёт неуплаченных Вэйвеем налогов, под предлогом которых он подвергся очередным преследованиям властей Поднебесной. Сторонники хужожника собрали уже $840 тысяч из необходимых $2,4 млн.