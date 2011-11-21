Австралия одела в униформу сигареты, концерн Philip Morris подал на неё в суд

//В мире

21 ноября 2011, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта australia-tour.info

В понедельник в Австралии принят окончательно закон о введение новых правил оформления пачек сигарет, который вступит в силу с 2012 года. Табачный концерн Philip Morris тут же подал к властям страны иск об отмене этого закона.

Австралия стала первой страной, которая ввела настолько строгие ограничения для табачных компаний.

Philip Morris подал к властям Австралии иск об отмене закона, который вынудит производителей табачных изделий продавать сигареты в абсолютно одинаковых упаковках независимо от марки, без использования фирменных логотипов и красочных изображений, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Базирующееся в Гонконге подразделение табачного концерна, Philip Morris Asia, подало исковое заявление об отмене закона в арбитражный суд. В какой именно суд подан иск, в сообщении не уточняется.

Во время обсуждения законопроекта пресс-секретарь компании заявлял, что запланированная реформа противоречит запрету на принудительную ликвидацию торговых марок, установленном в договоре, заключенном Австралией в 1994 году с Гонконгом. Помимо Philip Morris возможность подачи к властям страны иска рассматривал концерн British American Tobacco.

Принятый закон предписывает табачные фирмам продавать сигареты в пачках темно-зеленого цвета. Помимо запрета на изображение логотипа табачной компании, запрещается использовать какое-либо изображение, напоминающее о фирме-производителе.

Предусматривается, что порядка 75% обложки сигаретной пачки будут занимать фотографические изображения больных органов человеческого организма, а также изображения детей, получивших наследственные болезни курильщиков, и изображения умирающих людей, здоровье которых было подорвано курением табака.

Правительство Австралии, в апреле 2011 повысило на 25% пошлину со всех продаваемых сигарет и запустило рекламную кампанию по борьбе с курением стоимостью 85 миллионов долларов, запретив рекламировать сигареты в СМИ и на улицах. По оценкам правительства, в стране от табака ежегодно умирает 15 тыс. человек, а на лечение болезней, вызванных курением, уходит до $33 млрд. ежегодно, сообщает australia-tour.info.

Сенатор Джон Фолкнер в ходе недавнего правительственного заседания, посвященного проблемам курения заявил "Если новый дизайн сигаретных упаковок заставит отказаться от курения хотя бы одного юного австралийца, я буду считать, что наша работа была проделана не зря".



