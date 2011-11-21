Владелице «Лореаль» не удалось спрятать деньги от дочки и налогов

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21 ноября 2011, 17:58 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В то время как владелица империи "Лореаль" Лилиан Бетанкур по решению суда, похоже, окончательно попала под опеку собственной дочери, на ее счетах обнаружились спрятанные от налогов 100 миллионов евро.

Деньги были размещены на двенадцати счетах в Швейцарии и в Сингапуре. Лилиан Бетанкур и ее супруг Андре, скончавшийся в 2007 году владели этими счетами, согласно информации сайта «Медиапарт», получившего доступ к отчету Национальной дирекции по проверке ситуации с налогами (DNVSF). Именно туда в конце 2010 года, в разгар сложного дела вокруг наследников «Лореаль» и были переведены деньги.

Управляющий империей «Лореаль» того времени Патрис де Мэстр признал существование лишь двух счетов в Швейцарии, в общей сложности укрывших от налогов 78 миллионов евро.

Дочери, которая теперь несет полную ответственность за мать, в спешном порядке приходится регулировать деликатную ситуацию.