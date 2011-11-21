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//В мире

Антенны мобильных телефонов вредны для здоровья

21 ноября 2011, 14:27 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Французской ассоциацией здоровья окружающей среды (ASEF)  было проведено исследование в районе  Буш дю Рон. Здесь на небольшой территории  разместились около сотни реле - антенн. Этот район  стал местом повышенного неблагоприятного влияния на здоровье жителей по сравнению с остальной частью населения в среднем.

В октябре врачи ассоциации провели исследование среди 2500 жителей района,  в том числе проверены  143 арендатора государственного социального жилья  (HLM)  в городах  Экс-ан-Провансе и Обань, на крышах зданий которых  разместились многочисленные  антенны для обеспечения связи мобильных  телефонов.

 Согласно опубликованным результатам, среди опрошенных  43% жителей  жалуются на шум в ушах, в то время как только 15% французов в среднем по стране страдают  этой проблемой. 55%  также испытывают проблему нарушения сна или отсутствия концентрации (27%).  Подчеркивает связь между  проблемами здоровья и местом проживания тот   факт, что  у 83% тех жителей, кто уезжает в отпуска, уже через несколько дней описанные симптомы пропадают.

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