Антенны мобильных телефонов вредны для здоровья

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21 ноября 2011, 14:27 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Французской ассоциацией здоровья окружающей среды (ASEF) было проведено исследование в районе Буш дю Рон. Здесь на небольшой территории разместились около сотни реле - антенн. Этот район стал местом повышенного неблагоприятного влияния на здоровье жителей по сравнению с остальной частью населения в среднем.

В октябре врачи ассоциации провели исследование среди 2500 жителей района, в том числе проверены 143 арендатора государственного социального жилья (HLM) в городах Экс-ан-Провансе и Обань, на крышах зданий которых разместились многочисленные антенны для обеспечения связи мобильных телефонов.

Согласно опубликованным результатам, среди опрошенных 43% жителей жалуются на шум в ушах, в то время как только 15% французов в среднем по стране страдают этой проблемой. 55% также испытывают проблему нарушения сна или отсутствия концентрации (27%). Подчеркивает связь между проблемами здоровья и местом проживания тот факт, что у 83% тех жителей, кто уезжает в отпуска, уже через несколько дней описанные симптомы пропадают.