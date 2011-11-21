Суд над Сейфом аль-Исламом пройдет в Ливии

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21 ноября 2011, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Первого канала

Переходный национальный совет (ПНС) Ливии решил провести судебный процесс над сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом на родине, выдавать его Международному уголовному суду (МУС) в Гааге не будут.



Представители ПНС заявили, что преступления аль-Ислам совершал в Ливии, и здесь же он должен понести наказание.

Сына бывшего лидера страны Муамара Каддафи, жестоко убитого восставшими, и в Триполи, и в Гааге обвиняют в преступлениях против человечности. В частности, он обвиняется в том, что отдавал приказы о расстреле демонстраций в начале ливийского восстания, но суть в том, что только в Ливии его могут приговорить к смертной казни.



В настоящее время Сейф аль-Ислам остается в Зинтане. Власти заявляют, что обращаются с ним хорошо, Аль-Ислам рассказал, как он был ранен в ходе атаки войск НАТО, которых он называет "крестоносцами": "Я получил ранение в руку около месяца назад при налете "крестоносцев". Ливийцы, я подчеркиваю, тогда меня не атаковали. В Зинтан меня доставили потому, что здесь есть возможности для моего лечения, есть лекарства и анестетики. Обращаются со мной, моими соратниками и их семьями достаточно хорошо. Проблем у нас нет", - цитирует его Первый канал.



Напомним, сына Муамара Каддафи вместе со своими соратниками задержали в субботу, 19 ноября, на границе с республикой Нигер. Он сдался, не оказав сопротивления.