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Суд над Сейфом аль-Исламом пройдет в Ливии

21 ноября 2011, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Первого канала
фото с сайта Первого канала

Переходный национальный совет (ПНС) Ливии решил провести судебный процесс над сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом на родине, выдавать его Международному уголовному суду (МУС) в Гааге не будут.

Представители ПНС заявили, что преступления аль-Ислам совершал в Ливии, и здесь же он должен понести наказание.

Сына бывшего лидера страны Муамара Каддафи, жестоко убитого восставшими, и в Триполи, и в Гааге обвиняют в преступлениях против человечности. В частности, он обвиняется в том, что отдавал приказы о расстреле демонстраций в начале ливийского восстания, но суть в том, что только в Ливии его могут приговорить к смертной казни.

В настоящее время Сейф аль-Ислам остается в Зинтане. Власти заявляют, что обращаются с ним хорошо, Аль-Ислам рассказал, как он был ранен в ходе атаки войск НАТО, которых он называет "крестоносцами": "Я получил ранение в руку около месяца назад при налете "крестоносцев". Ливийцы, я подчеркиваю, тогда меня не атаковали. В Зинтан меня доставили потому, что здесь есть возможности для моего лечения, есть лекарства и анестетики. Обращаются со мной, моими соратниками и их семьями достаточно хорошо. Проблем у нас нет", - цитирует его Первый канал.

Напомним, сына Муамара Каддафи вместе со своими соратниками задержали в субботу, 19 ноября, на границе с республикой Нигер. Он сдался, не оказав сопротивления.

СБ

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