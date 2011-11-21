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В Японии суд оставил в силе смертный приговор члену секты "Аум Синрике"

21 ноября 2011, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии верховный суд оставил в силе смертный приговор члену секты "Аум Синрике" Сейичи Эндо, который участвовал в организации зариновой газовой атаки в токийском метро в 1995 году.

51-летний Сэйти Эндо стал последним участником из 189 членов секты, он занимался непосредственной разработкой и изготовкой "зариновых бомб", "полностью отдавая себе отчет в том, для чего он будет использован", - говорится в решении суда.

Расследование по этому делу длилось более 16 лет, всего суд вынес 12 смертных приговоров по этому делу.

Теракт в токийском метро произошел в 1995 году, в результате теракта с использованием газа зарина, устроенного "Аум Синрике", погибли 13 человек, несколько тысяч пострадали. В 1994 году члены секты распылили зарин в городе Мацумото, тогда погибли восемь человек. По данным следствия, Сейичи Эндо, участвовал в изготовлении зарина для обоих терактов.

В настоящее время секта сменила свое название на "Алеф", в ее состав входят более тысячи человек, однако спецслужбы Японии продолжают гласный надзор за ее деятельностью, сообщает Agence France-Presse.

СБ

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