Косовские сербы готовы объявить независимость

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21 ноября 2011, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Госсекретарь министерства по делам Косово и Метохии Оливер Иванович заявил, что сербы, проживающие на севере Косово, готовы провести референдум об отделении от самопровозглашенной республики.



Оливер Иванович рассказал, что косовские сербы крайне недовольны давлением со стороны Брюсселя, который настаивает на скорейшем исполнении достигнутых в ходе диалога Белграда и Приштины договоренностей. Поэтому, по его словам, "не будет сюрпризом, если сербы с севера Косово провозгласят независимость этой части края". Госсекретарь отметил, что руководство четырех муниципалитетов к северу от реки Ибар–Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосаич - фактически готово пойти на этот шаг. "Не стоит недооценивать сербов с севера (Косово). Они не будут спрашивать мнения Белграда или просить у него поддержку", - цитирует его ИТАР-ТАСС.



Госсекретарь считает, что этот шаг может серьезно дестабилизировать ситуацию в Косово и Метохии, "это может стать причиной ожесточенных столкновений не только на севере, но и в анклавах на юге края".



Глава округа Косовска-Митровица Раденко Неделькович подтвердил эту информацию в своем интервью сербским СМИ, он сказал, что на севере края всерьез рассматривают возможность провозглашения независимости, а в случае, "если продолжится давление со стороны Брюсселя с целью установления границ (албанского Косово), а также другие направленные против нас действия, мы проведем референдум и провозгласим независимость".



Напомним, в Россию ранее обратились более 20 тысяч косовских сербов, которые обратились с просьбой в посольство РФ в Белграде о предоставлении им российского гражданства.