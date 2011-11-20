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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Марин Ле Пен за возврат смертной казни

20 ноября 2011, 21:15 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

    Марин ле Пэн выступает за возврат смертной казни в отношении лиц убивающих детей. Об этом она сообщила в воскресенье, подчеркнув  что "те, кто убивает наших детей, должны отвечать собственной шкурой".

 Предложение лидера Национального фронта стало ответом на дело об изнасиловании и убийстве 13-летней французской школьницы в Шамброн сюр Линьон, департамента Верхняя Луара.

В случае ее избрания президентом Франции Ле Пэн  пообещала организовоть референдум по этому вопросу.

Заявление стало дополнением к предвыборной программе, которую кандидат в президенты также озвучила  в эти выходные дни. Среди основных положений программы: усиление роли государства в экономике, протекционизм, сокращение легальной иммиграции.

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