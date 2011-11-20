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//В мире

Сын Каддафи Сейф аль-Ислам предлагал взятку 2 млрд.долл. за освобождение

20 ноября 2011, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Захваченный сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам предлагал взятку нынешним властям в Ливии два миллиарда долларов за освобождение. Представители новых властей отвергли это предложение, назвав его унижением революции, передает ливийское телевидение. 

Напомним, как ожидается, старший сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам предстанет перед ливийским судом. Его обвиняют в совершении преступлений против человечности.

"АН" сообщали, что сыну  бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейфу аль-Исламу может грозить смертная казнь.

ИЧ

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