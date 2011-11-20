Гаагский трибунал требует выдать сына Каддафи Сейфа аль-Ислама

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20 ноября 2011, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Гаагский трибунал требует выдать сына бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Международный уголовный суд настаивает на том, что ливийские власти обязаны выдать старшего сына Муаммара Каддафи.

В Гааге Сейфа аль-Ислама Каддафи будут судить по обвинениям в преступлениях против человечности. Переговоры с временным правительством Ливии по поводу того, где должен пройти суд над старшим сыном бывшего главы Ливии проведет генеральный прокурор суда Луис Морено-Окампо. Он посетит Ливию уже на следующей неделе, передает "Вести ФМ". Сын Каддафи был арестован накануне. Сейфу аль-Исламу может грозить смертная казнь.