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Гаагский трибунал требует выдать сына Каддафи Сейфа аль-Ислама

20 ноября 2011, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Гаагский трибунал требует выдать сына бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Международный уголовный суд настаивает на том, что ливийские власти обязаны выдать старшего сына Муаммара Каддафи.

В  Гааге  Сейфа аль-Ислама Каддафи будут  судить  по обвинениям в преступлениях против человечности. Переговоры   с временным правительством  Ливии  по  поводу  того,  где  должен  пройти  суд над старшим сыном бывшего главы Ливии проведет  генеральный прокурор  суда Луис Морено-Окампо. Он посетит  Ливию уже на следующей неделе, передает  "Вести ФМ".   Сын Каддафи был арестован накануне. Сейфу аль-Исламу может грозить смертная казнь.

ИЧ

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