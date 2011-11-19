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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Сегодня в Париже определятся победители Гран-при по фигурному катанию

19 ноября 2011, 22:38 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

  Сегодня вечером  на парижском Гран-при «Трофее Эрик Бомпард» фигуристы покажут свою произвольную программу, после которой и станут известны победители соревнований.

   Выступления начнут  пары,  c лидирующими  после короткой программы Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым (результат — 63,69). Затем борьбу продолжат женщины, где наша Елизавета Туктамышева с  результатом  62,04 балла также на первом месте после первого дня соревнований. Завершат день танцы на льду, где россияне Елена Ильиных и Никита Кацалапов пока занимают четвёртое место  - 58,17 балла.

  Если в женской таблице лидерство первого дня  имеет немалые шансы остаться тем же, то в парах  и в танцах на льду ситуация не настолько  очевидна для российских спортсменов. Российским танцорам на льду необходимо будет приложить немало усилий для того, чтобы попасть хотя бы в тройку лидеров. Не менее сложная задача стоит и перед Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым. Для того чтобы сохранить лидерство, спортсменам помимо воли к победе понадобится сегодня и большое везение.   По собственному признанию Максима Транькова,  после серии травм, полученных  летом, форма фигуристов на сегодняшний день  не дотягивает и до 80 процентов.

 

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