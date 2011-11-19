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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Каире протестующих разогнали резиновыми пулями и газом

19 ноября 2011, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Египте силы безопасности оттеснили протестующих с площади Тахрир в Каире. Полиция и армия применили гранаты со слезоточивым газом. Известно о 168 пострадавших. Люди получили ранения резиновыми пулями, а также отравились газом.

Протестующие выступают против узурпации армией власти в стране и готовы повторить революцию, передает ИТАР-ТАСС. В субботу на Тахрире вновь горят автопокрышки, был подожжен один полицейский грузовик. В минувшую пятницу вечером после массовой акции протеста против армии десятки тысяч демонстрантов разошлись по домам. Однако около двух тысяч активистов решили остаться на площади в приготовленных заранее палатках на неограниченное время, не желая покидать Тахрир до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

ЕЛ

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