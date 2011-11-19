Разгневанная толпа штурмует самолёт с арестованным Сейф аль-Исламом Каддафи

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19 ноября 2011, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsil.ru

Масса разгневанных ливийцев собрались на взлетно-посадочной полосе в городе Зинтане, куда сын Каддафи - Саиф аль-Ислам - был доставлен через малое время после ареста. Они препятствуют властям вывести Сейфа аль-Ислама и его охранников, захваченных с ним, из самолёта.

Ранее АН писали, что на юге Ливии был взят в плен сын убитого лидера ливийской революции Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам. Согласно информации министерства Ливии, Каддафи-младший и двое его помощников арестованы близ города Обари при попытке переехать границу с Нигером со стороны Ливии. Они отправлены в город Зинтан, где и будут ждать начала судебного разбирательства.

После гибели Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам объявил, что не собирается оставлять Ливию и будет сражаться и дальше за свою страну. Отметив, что он всегда карал предателей и изменников Ливии, Сейф аль-Ислам пообещал "превратить их жизнь в ад" после того, что они сделали со страной.

Напомним что, власти Ливии обещают справедливый суд над Сейфом аль-Исламом Каддафи

Сейф аль-Ислам до своего ареста оставался последним членом семьи ливийского полковника, чья судьба была неизвестна после смерти Муамара Каддафи, передаёт ИТАР-ТАСС.

В сентябре он был объявлен Интерполом в международный розыск. Закончивший Лондонскую школу экономики 39-летний Сейф аль-Ислам прекрасно образован, в совершенстве владеет английским языком. Он считался главным и единственным преемником Каддафи в системе высшего государственного управления Ливии.

Его брат - Муатасем Каддафи - бывший советник по вопросам национальной безопасности - был растерзан вместе со своим отцом 20 октября в родном городе Сирте.

Хамис Каддафи "умирал" по крайней мере три раза. Преданный свергнутому режиму сирийский телеканал "Ар-Рай" в конце августа, наконец, подтвердил смерть 28-летнего сына полковника. МУС хотел завести на Хамиса дело, но процесс был прекращен по факту его смерти.

Сейф аль-Араб Каддафи, "плейбой", вместе с тремя внуками ливийского полковника 1 мая пал жертвой бомбардировок НАТО.

Саади Каддафи, футболист, в данный момент находится в Нигере и обвиняется нынешними ливийскими властями в незаконном присвоении собственности. Преступления, по мнению обвинителей, были совершены, когда он занимал пост главы Футбольной федерации Ливии. По решению Совета Безопасности ООН, он находится в числе лиц, чьи авуары были заморожены в марте этого года.

Ганнибал Каддафи с матерью в августе переехал в Алжир, где и находится в настоящий момент.

41-летний Мухаммед Каддафи, сын ливийского лидера от первого брака, также находится в Алжире. Он являлся главой олимпийского комитета Ливии. Одновременно Мухаммед курировал всю телефонную сеть страны и, как утверждается, занимался прослушкой оппозиционеров, которые впоследствии поплатились "за вольнодумство" свободой.

Аиша Каддафи находится со своими братьями в Алжире, где, по данным источников, родила ребенка. 35-летняя дочь ливийского полковника, юрист по образованию, до начала восстания сохраняла максимальную дистанцию от политики. Роль посла доброй воли ООН и прозвище "Клаудия Шиффер Северной Африке" заставила ее в марте обратится к ливийскому народу с призывом прекратить насилие, но, увы, не помогла остановить кровопролитие.