Египетская полиция восстановила порядок на площади Тахрир в Каире

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19 ноября 2011, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Египетские полицейские восстановили в субботу порядок на площади Тахрир в центре Каира, где в пятницу прошла массовая демонстрация исламистов, четверо задержаны.

Большинство демонстрантов покинули площадь еще накануне вечером в соответствии с решением организаторов протеста.

Однако порядка 200 человек заявили о проведении бессрочной акции протеста вплоть до выполнения их требований. В частности в центре площади обосновались молодые люди, утверждавшие, что они пострадали от действий полиции во время народного восстания в начале года, однако так и не получили обещанных компенсаций, передаёт радио "Маяк".

Так и не сумев договориться с протестующими, полицейские насильно выдворил их за пределы площади, задержав четырех человек, оказывавших наиболее ожесточенное сопротивление.

После этого полиция взяла под контроль все подступы к площади, выставив металлические заграждения. Движение автомобилей по площади Тахрир осуществляется в нормальном режиме.

"Аргументы.ру" писали, что в пятницу египетские исламисты организовали самую крупную за последние месяцы акцию протеста, которая прошла под лозунгом "Пятница защиты демократии". На площадь Тахрир прибыли из самых разных уголков Египта десятки тысяч сторонников движения "Братья-мусульмане" и различных салафитских организаций.

Формальным поводом для организации массовой акции протеста стал документ о так называемых "основополагающих принципах конституции", который представил политическим партиям вице-премьер Али ас-Сильми.

В своем заявлении участники демонстрации на Тахрире потребовали от армии назначить дату президентских выборов и передать власть гражданскому руководству не позднее первой половины мая будущего года.