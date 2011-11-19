В Ливии арестован сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам с телохранителями

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19 ноября 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radiorus.ru

На юге Ливии в субботу на основании ордера, выданного Международным уголовным судом, арестован старший сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, заявил министр юстиции Ливии Мухаммед аль-Алагуи.

МУС подозревает Сейфа аль-Ислама в совершении преступлений против человечности. Он заявляет о своей невиновности.

Сейфа аль-Ислама задержали вместе с несколькими телохранителями близ местечка Убари на границе с Нигером бойцы Переходного национального совета, дислоцированные на базе в городе Зинтан в горах на западе Ливии, передаёт радио "Маяк".

Некоторое время назад ряд западных СМИ сообщили о том, что Сейф аль-Ислам, который был объявлен Интерполом в международный розыск, находился в Мали, либо в Нигере. Однако, несмотря на эти предположения, ни одна из вышеназванных стран не признавала факт наличия на своей территории сына Каддафи.

Состояние здоровья сына Каддафи, по словам министра юстиции, удовлетворительное.