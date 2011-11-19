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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

НТВ обвинили в незаконной съемке Брейвика

19 ноября 2011, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Российский телеканал НТВ обвинили в незаконной съемке террориста Андерса Брейвика во время первого публичного слушания на процессе по его делу, состоявшегося 14 ноября. Обвинения в адрес НТВ звучат со стороны норвежских интернет-изданий.  

Несмотря на запрет на съемку, телеканал НТВ показал в выпуске новостей телеэкраны, по которым журналисты, сидевшие в отдельной комнате, наблюдали за судебным заседанием. Ведущие НТВ прокомментировали эти кадры словами о том, что Брейвик «изрядно пополнел и отпустил аккуратную бородку». Видео появилось также на сайте канала. Между тем, Андерс Брейвик сам попросил через своего адвоката, чтобы его не снимали, передает «BBCRussian.com».

Ранее Аргументы.ру сообщали о том, что окружной суд Осло в понедельник продлил срок заключения обвиняемого в двойном теракте Андерса Брейвика еще на 12 недель.

ЕЛ

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