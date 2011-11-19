//В мире
Аэропорт японской Фукусимы начал принимать международные рейсы
19 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Международный аэропорт японского города Фукусима начал принимать самолеты с иностранными туристами. Первыми Фукусиму решились посетить 180 туристов из Тайваня. Посредниками в организации чартерного рейса выступили местные власти.
Территории префектуры подверглись загрязнению радиоактивными веществами после аварии на АЭС «Фукусима-1», передает ИТАР-ТАСС. Однако опасность для здоровья представляет только пребывание в районах, расположенных в непосредственной близости от станции. Власти Японии пытаются улучшить имидж префектуры. В Японии и за рубежом проводятся рекламные кампании, призывающие туристов посещать Фукусиму.
Ранее АН сообщали о том, что впервые с момента катастрофы на АЭС "Фукусима-1" власти Японии пустили на станцию журналистов. Представители японских и зарубежных СМИ прошли в защитных костюмах по территории АЭС.