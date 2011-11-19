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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Аэропорт японской Фукусимы начал принимать международные рейсы

19 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Международный аэропорт японского города Фукусима начал принимать самолеты с иностранными туристами. Первыми Фукусиму решились посетить 180 туристов из Тайваня. Посредниками в организации чартерного рейса выступили местные власти.

Территории префектуры подверглись загрязнению радиоактивными веществами после аварии на АЭС «Фукусима-1», передает ИТАР-ТАСС. Однако опасность для здоровья представляет только пребывание в районах, расположенных в непосредственной близости от станции. Власти Японии пытаются улучшить имидж префектуры. В Японии и за рубежом проводятся рекламные кампании, призывающие туристов посещать Фукусиму.

Ранее АН сообщали о том, что впервые с момента катастрофы на АЭС "Фукусима-1" власти Японии пустили на станцию журналистов. Представители японских и зарубежных СМИ прошли в защитных костюмах по территории АЭС.

ЕЛ

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