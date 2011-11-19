Ученые предрекают, что Нью-Йорк утонет через десять лет

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19 ноября 2011, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Американский город Нью-Йорк утонет через 10 лет. Таковы результаты научного исследования, проведенного учеными из Колумбийского и Корнелльского университетов. Об этом пишет газета Corriere della Sera.



В частности, в докладе, подготовленном по заказу New York State Energy Research and Development Authority, говорится, что в результате глобального потепления и подъема уровня морей Нью-Йорк может оказаться под водой в результате первого же сильного урагана. Ученые призвали чиновников немедленно принимать необходимые меры. Треть улиц Нью-Йорка может оказаться под водой менее чем за час. В свою очередь это приведет к затоплению многих тоннелей, ведущих к Манхэттену.