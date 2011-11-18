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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Доктор Бонмэзон, подозреваемый в применении эвтаназии, отстранен от должности

18 ноября 2011, 18:35 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

    Врач скорой помощи  Николя Бонмэзон, ранее уже подозреваемый  в применении эвтаназии  восьми пациентам в больнице  французского города Байонн, было "отстранен"  от работы в пятницу министром здравоохранения, который упомянул о возможном девятом случае.

      С этого момента у Николя Бонмэзона нет права  осуществлять свою деятельность в качестве врача. На подобное  решение министра Ксавье Бертрана подтолкнул доклад генеральной инспекции по социальным вопросам (IGAS) по больнице Байонн,  в котором были изучены медицинские досье девятнадцати пациентов, скончавшихся в момент нахождения у врача скорой помощи. Министр объяснил, что дисциплинарная процедура  будет запущена и сообщил, что в качестве меры предосторожности  Николя Бонмэзон немедленно отстраняется от должности.

 В частности,  министр заострил внимание на кураре, используемом доктором Бонмэзоном, сообщив, что "одно из досье содержит прямые ссылки на введение пациенту экстракта кураре, помимо прямых предписаний».  В то же время «нет научного общества, которое бы его предписывало в качестве обезболивающего», - уточнил министр.

   Сам Николя Бонмэзон  сохраняет молчание.

В сентябре апелляционный суд  решил оставить врача на  свободе, во время  следствия по обвинению в отравлении. С тех пор он уже не имел законного права заниматься медицинской практикой. Но в октябре одна из семей решила  подать гражданский иск, что закончилось вмешательством министра.

     Дело Бонмэзона  создало в профессиональных кругах массу споров.  Врач получил поддержку как многих спецалистов, так и  семей.  Николя Бонмэзон сам признал, что практикует инъекции препарата на основе кураре, ведущие к смерти,  для того, чтобы "облегчить страдания людей, которые  должны умереть в течение нескольких минут", - сообщил его адвокат.

 

 

 

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