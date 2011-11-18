Доктор Бонмэзон, подозреваемый в применении эвтаназии, отстранен от должности

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18 ноября 2011, 18:35 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Врач скорой помощи Николя Бонмэзон, ранее уже подозреваемый в применении эвтаназии восьми пациентам в больнице французского города Байонн, было "отстранен" от работы в пятницу министром здравоохранения, который упомянул о возможном девятом случае.

С этого момента у Николя Бонмэзона нет права осуществлять свою деятельность в качестве врача. На подобное решение министра Ксавье Бертрана подтолкнул доклад генеральной инспекции по социальным вопросам (IGAS) по больнице Байонн, в котором были изучены медицинские досье девятнадцати пациентов, скончавшихся в момент нахождения у врача скорой помощи. Министр объяснил, что дисциплинарная процедура будет запущена и сообщил, что в качестве меры предосторожности Николя Бонмэзон немедленно отстраняется от должности.

В частности, министр заострил внимание на кураре, используемом доктором Бонмэзоном, сообщив, что "одно из досье содержит прямые ссылки на введение пациенту экстракта кураре, помимо прямых предписаний». В то же время «нет научного общества, которое бы его предписывало в качестве обезболивающего», - уточнил министр.

Сам Николя Бонмэзон сохраняет молчание.

В сентябре апелляционный суд решил оставить врача на свободе, во время следствия по обвинению в отравлении. С тех пор он уже не имел законного права заниматься медицинской практикой. Но в октябре одна из семей решила подать гражданский иск, что закончилось вмешательством министра.

Дело Бонмэзона создало в профессиональных кругах массу споров. Врач получил поддержку как многих спецалистов, так и семей. Николя Бонмэзон сам признал, что практикует инъекции препарата на основе кураре, ведущие к смерти, для того, чтобы "облегчить страдания людей, которые должны умереть в течение нескольких минут", - сообщил его адвокат.