Прокуратура призвала к ответу за «собачью жизнь»

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18 ноября 2011, 14:53 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Прокуратура города Альбервиль, расположенного во французских Альпах, потребовала лишения свободы от трех месяцев условно и запрета на владение животными для двух сестер, занимавшихся подпольным разведеним собак.

Ветеринарные службы и ассоциации по защите животных обнаружили у обвиняемых 60 тибетских сторожевых в состоянии крайнего истощения, проживающих привязанными буквально в грязи. Но самым шокирующим фактом было обнаружение на месте было около сотни трупов собак, часть из которых оставались брошенными на полу, другие - в неработающих морозильниках.

Адвокат выдвинул обвинения в «бесчеловечности» заводчиц, «живущих в другом веке». Обвинение потребовало запретить впредь владение животными, чего добивалась ассоциация «Один голос», выступившая в качестве истца. Слушания по делу ожидаются 12 декабря.