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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Прокуратура призвала к ответу за «собачью жизнь»

18 ноября 2011, 14:53 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

    Прокуратура города Альбервиль, расположенного во французских Альпах, потребовала лишения свободы от трех месяцев условно и запрета на владение животными для двух сестер, занимавшихся подпольным  разведеним собак.

    Ветеринарные службы и ассоциации по защите животных  обнаружили у обвиняемых 60 тибетских сторожевых  в состоянии крайнего истощения, проживающих привязанными буквально в  грязи.  Но самым шокирующим фактом было обнаружение на месте было около сотни трупов собак, часть из которых оставались брошенными на полу, другие - в неработающих морозильниках.

    Адвокат выдвинул обвинения в «бесчеловечности» заводчиц, «живущих в другом веке». Обвинение потребовало запретить впредь  владение животными, чего добивалась ассоциация «Один голос», выступившая в качестве истца.  Слушания по делу ожидаются 12 декабря.

 

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