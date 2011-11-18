В США прошло испытание нового гиперзвукового оружия

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18 ноября 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вооруженные силы США провели первые испытания новейшего гиперзвукового оружия, это летательный аппарат, скорость которого превышает скорость звука в пять раз.



Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным издания, летательный аппарат под рабочим названием "Прогрессивное гиперзвуковое оружие" (Advanced Hypersonic Weapon) преодолел расстояние в 3,7 тыс. км менее чем за час, он летел с острова Кауаи на Гавайях на остров Атолл Кваджалейн на Маршалловых островах.



Власти США сообщали ранее, что создание "Прогрессивного гиперзвукового оружия" предусмотрено новой военной программой, реализация которой позволит американской армии поражать объекты в любой точке мира менее чем за час. В Вашингтоне уверяют, что новое оружие создается для ликвидации террористов, однако по другим данным, его могут использовать для устранения неугодных США режимов.



В августе в США проходили испытания еще одного гиперзвукового летательного аппарата Falcon HTV-2, который должен развивать скорость, превышающую скорость звука, в 20 раз, однако его испытания закончились неудачей - вскоре после запуска аппарат перестал передавать данные на землю, а затем его просто потеряли.