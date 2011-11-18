Военный удар по Ирану нанесет ущерб мировой экономике - Минобороны США

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18 ноября 2011, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны США Леон Панетта накануне встречи со своим коллегой из Израиля Эхудом Бараком заявил, что военный удар по Ирану нанесет ущерб всей мировой экономике.



Леон Панетта сказал, что удар по Ирану "приведет к экономическим последствиям, которые могут отразиться не только на нашей, но и на мировой экономике", – цитирует американского военного министра Reuters.



По словам министра, США настаивают на введении санкций и политическом давлении на Иран. А ранее Панетта уже предупреждал, что военный удар по Ирану может иметь серьезные и непредвиденные последствия.



О готовящемся нападении на Иран ранее заявляли власти Израиля при поддержке США. Ситуация обострилась после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорится, что Иран занимался разработкой ядерного оружия до 2003 года и, возможно, продолжает эту работу до сих пор. Страны Евросоюза в ответ на это призвали ввести санкции против Ирана, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран близок к созданию атомной бомбы.

В МИД РФ по этому поводу ранее также выразили протест и заявили, что военный удар Израиля по Ирану был бы большой ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.