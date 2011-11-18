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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

«Берси» меняет теннисистов на фигуристов, повышая шансы России

18 ноября 2011, 09:33 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

     В пятницу в Париже, в спортивном комплексе «Берси» вслед за теннисным турниром стартует традиционный гран-при по фигурному катанию «Трофи Эрик Бомпард».

   В этом году особенность состязанию придает тот факт, что в марте 2012 года Франция будет у себя принимать Чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Ницце.

  Об этом говорила на стартовой пресс-конференции сборная Франции, отмечая что гран-при является  стартом к нему.

   От России в соревнованиях  принимает участие достаточно представительный состав. В списках участников заявлены Елизавета Туктамишева в одиночном разряде, Елена Ильиных с  Никитой Кацалаповым и Кристина Горшкова с Виталием Бутиковым в танцах на льду, а также Татьяна  Волосожар с Максимом Транковым, Вера Базарова с  Юрием Ларионовым, Ксения Столбова с  Федором Климовым в парном катании.

  На предстартовой тренировке присутствовал президент Федерации фигурнаго катания Александр Горшков.  Предпочитая не делать прогнозов, Александр Георгиевич все же поделился своими впечатлениями, о положительных изменениях, произошедших в отечественном фигурном катании, чего по внешнему виду спорткомплекса «Берси», резко  поскромневшему после завершения теннисного турнира, сказать было трудно.

    По-видимому те позитивные сдвиги, которых удалось достичь в России последние годы, к Франции, к сожалению, отношения не имели.

   В России же, по мнению Александра Горшкова, ситуация в фигурном катании после Ванкувера «значительно изменилась в лучшую сторону». Прошедший в России чемпионат мира с полными залами стал дополнительным подтверждением. Если чего и стоило пожелать,  так это только большего внимания телевидения к соревнованиям уровня гран-при,  которые,   через неделю  также должны стартовать в Москве, и которые телевидение почему-то редко показывает.

 

 

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