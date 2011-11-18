Иск в суд подала на Юлию Тимошенко американская компания

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18 ноября 2011, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

На экс-премьера Украины Юлию Тимошенко американская компания Universal Trading and Investment Company подала иск в суд Нью-Йорка о взыскании с бывшего украинского премьера 18 млн 300 тысяч долларов.



Иск подан компанией 4 ноября 2011 года, в нем содержится требование к Тимошенко возместить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), которую в свое время возглавляла Тимошенко. Американский суд уже направил Юлии Тимошенко повестку, об этом сообщает ИТАР-ТАСС.



Согласно судебному предписанию, Юлия Тимошенко должна отреагировать на повестку из суда Нью-Йорка в течение 21 дня со дня ее получения.



В 2005 году суд в штате Массачусетс уже принял решение, что ЕЭСУ должна выплатить UTICO 18,3 миллиона долларов.



Однако Юлия Тимошенко вряд ли сможет явиться на заседания суда на Манхэттене. Напомним, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых договоров с Россией. Решением суда, ей также запрещено занимать определенные государственные должности в течение трех лет. Также суд обязал Тимошенко выплатить "Нафтогазу Украины" 1,516 миллиарда гривен.



Ожидается, что апелляционный суд Киева рассмотрит апелляции на приговор экс-премьеру по "газовому делу" 13 декабря.



Кроме всего перечисленного выше, 10 ноября Главное следственное управление Государственной налоговой службы предъявило обвинение Юлии Тимошенко в организации укрывательства валютной выручки в сумме более 165 миллионов долларов, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 миллионов гривен (около 6 миллионов долларов) путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ, которой она в свое время руководила, и укрывательстве доходов с использованием оффшорных компаний.



В настоящее время против экс-премьера Тимошенко налоговая милиция Украины объединила в одно производство четыре новых уголовных дела.