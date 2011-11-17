Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

За смерть ребёнка оппозиция Сирии отомстила обстрелом реактивных снарядов

17 ноября 2011, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radioazadlyg.ru
Фото с сайта radioazadlyg.ru

Сирийские повстанцы обстреляли в четверг реактивными снарядами офисы правящей партии страны, где в этот момент встречались агенты сил безопасности. Затем завязался бой.

Нападение в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии было совершено после того, как силы безопасности страны убили четырёх человек, в том числе 9-ти летнюю девочку, несмотря на объявленный ранее ультиматум лиги арабских государств.

Лига дала правительству Сирии три дня на то, чтобы остановить "кровавое подавление" антиправительственных демонстраций и позволить приехать в страну наблюдателям. При этом представители Лиги арабских государств не уточнили, что будет, если Сирия не пойдет на уступки, передает Интерфакс.

ЛБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан