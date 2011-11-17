За смерть ребёнка оппозиция Сирии отомстила обстрелом реактивных снарядов

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17 ноября 2011, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radioazadlyg.ru

Сирийские повстанцы обстреляли в четверг реактивными снарядами офисы правящей партии страны, где в этот момент встречались агенты сил безопасности. Затем завязался бой.

Нападение в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии было совершено после того, как силы безопасности страны убили четырёх человек, в том числе 9-ти летнюю девочку, несмотря на объявленный ранее ультиматум лиги арабских государств.

Лига дала правительству Сирии три дня на то, чтобы остановить "кровавое подавление" антиправительственных демонстраций и позволить приехать в страну наблюдателям. При этом представители Лиги арабских государств не уточнили, что будет, если Сирия не пойдет на уступки, передает Интерфакс.