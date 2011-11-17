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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Италии вспыхнули акции молодёжи против "правительства банкиров"

17 ноября 2011, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести.
Кадр Вести.

В Италии в четверг, в то время как новый премьер-министр Италии Марио Монти представляет в сенате свою экономическую программу, по всей стране вспыхнули беспорядки против "правительства банкиров".

Десятки тысяч студентов в 60-ти городах Италии требуют большего внимания к проблемам молодежи. Около 30% молодых людей не могут найти работу.

В Милане, где сотни студентов попытались ворваться в институт Боккони, возглавляемый Монти, полиция пытается сейчас разогнать демонстрантов. В Риме часть студентов собралась на площади перед университетом Сапьенза, в то время как другие заняли площадь перед главным железнодорожным вокзалом. Как предполагает полиция, они пройдут маршем к сенату.

Накануне Марио Монти сформировал новое итальянское правительство, в котором сам занял пост министра финансов. 

ЛБ

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