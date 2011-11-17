Совершено покушение на кортеж госсекретаря США Хилари Клинтон на Филиппинах

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17 ноября 2011, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта aze.az

Десятки демонстрантов атаковали в столице Филиппин кортеж госсекретаря США Хиллари Клинтон. В головной автомобиль кортежа были брошены яйца, наполненные краской шары и, возможно, даже камни.

В ходе инцидента никто не пострадал. Атака имела место в тот момент, когда Клинтон следовала из президентского дворца в Маниле к следующему пункту назначения, сообщает радио "Маяк". Госсекретаря в автомобиле, который подвергся нападению, не было.