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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Российско-французский межправительственный семинар состоится 18 ноября

17 ноября 2011, 16:03 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

    Премьер министр Франции Франсуа Фийон сегодня прибывает в Москву. Четвертый  визит с момента его руководства кабинетом министров проходит по случаю проведения 16-го межправительственного семинара Франции и России.

    Семинар пройдет 18 ноября в Москве и подведет ежегодный  итог двусторонних отношений России и Франции. Вместе с Франсуа Фийоном в Россию прибывает значительная часть французского правительства, включающая министров экономики Франсуа Баруа, юстиции - Мишеля Мерсье, а также Эрика Бессона, Тьерри Марьяни и др.

  В рамках визита запланирована встреча Франсуа Фийона с его коллегой Владимиром Путиным, по итогом которой ожидается пресс-конференция.

 На межправительственном  семинаре предполагается  обсудить совместную программу модернизации, которая позволит открыть новые направлния сотрудничества в области инноваций, финансов, инфраструктур и децентрализированного сотрудничества. Кроме того планируется затронуть тему улучшения двустороннего управления в гражданских и семейных вопросах, необходимых для укрепления связей между нашими гражданскими обществами.

   Не останется в стороне и предстоящее вступление России в ВТО.  Поэтому предполагается обсудить международные и глобальные вопросы, представляющие  интерес  обеих стран.

 

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