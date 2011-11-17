Российско-французский межправительственный семинар состоится 18 ноября

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17 ноября 2011, 16:03 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Премьер министр Франции Франсуа Фийон сегодня прибывает в Москву. Четвертый визит с момента его руководства кабинетом министров проходит по случаю проведения 16-го межправительственного семинара Франции и России.

Семинар пройдет 18 ноября в Москве и подведет ежегодный итог двусторонних отношений России и Франции. Вместе с Франсуа Фийоном в Россию прибывает значительная часть французского правительства, включающая министров экономики Франсуа Баруа, юстиции - Мишеля Мерсье, а также Эрика Бессона, Тьерри Марьяни и др.

В рамках визита запланирована встреча Франсуа Фийона с его коллегой Владимиром Путиным, по итогом которой ожидается пресс-конференция.

На межправительственном семинаре предполагается обсудить совместную программу модернизации, которая позволит открыть новые направлния сотрудничества в области инноваций, финансов, инфраструктур и децентрализированного сотрудничества. Кроме того планируется затронуть тему улучшения двустороннего управления в гражданских и семейных вопросах, необходимых для укрепления связей между нашими гражданскими обществами.

Не останется в стороне и предстоящее вступление России в ВТО. Поэтому предполагается обсудить международные и глобальные вопросы, представляющие интерес обеих стран.