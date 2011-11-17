Для получения гражданства Франции теперь будет дополнительное условие

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17 ноября 2011, 14:40 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Министр внутренних дел Франции Клод Геан последовательно продолжает разъяснительную работу с иммигрантами Франции, чей образ жизни резко выпадает из привычного французам стиля жизни.

В канун своего посещения районов близ Парижа, являющихся своего рода лидерами в этом направлении - Клиши Су Буа и Монтфермел, Клод Геан заявил в своем интервью телеканалу LCI о том, что «иммигранты, которых мы у себя принимаем», должны «адаптироваться к нашим обычаям, уважать наши законы».

Плачевно известный своей репутацией Клиши Су Буа, ставший, пожалуй, городком-лидером по поджогу автомобилей, в результате исследования политолога Жиля Кепеля был отмечен, так же как и Монфермель, в качестве населенного пункта, в котором имеет место «интенсификация мусульманской идентичности» среди жителей, воспринимающими себя социально низшими слоями населения.

«Именно поэтому я направляюсь в Монтфермель», - объяснил министр, добавив что исследование показало также тот факт, что диаспоры иммигрансткого происхождения, живущие по собственным правилам, отдаляются от уважения общих правил, зная, кстати, достаточно плохо сами законы Французской республики.

«Я считаю, что такой способ переселения иммигрантов во Францию недопустим», - подчеркнул Клод Геан. «Иммигранты, которых мы принимаем, должны привыкать к нашим традициям, уважать наши законы. Они должны быть интегрированы».

Заявление было сделано через два дня после представления министру внутренних дел "Хартии прав и обязанностей граждан Франции", разработанной Высшим советом по интеграции (HCI), которую иностранцы, прошедшие натурализацию и получающие гражданство Франции должны будут подписывать с 1 января 2012.