В Австралии к 2012 году появятся первые военные базы США - Обама

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17 ноября 2011, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Во время визита в Австралию президент США Барак Обама заявил, что к 2012 году в регионе появятся первые военные базы США, будущее Австралии будет определяться с помощью Вашингтона, который пришел "чтобы остаться".



По словам президента США, американские войска усилят свое влияние на азиатско-тихоокеанский регион, несмотря на сокращения бюджета, кроме того, США сосредоточат свое внимание и на Юго-восточной Азии, отказавшись от влияния на Ирак и Афганистан.



Барак Обама заявил: "Поскольку мы закончили все войны, в качестве приоритетной задачи я поручил своей команде национальной безопасности обеспечить присутствие и миссию в азиатско-тихоокеанском регионе", – цитирует Обаму Reuters.



Глава американского государства подчеркнул, что военные базы США разместятся в Австралии к 2012 году. Согласно плану, к этому времени на севере Австралии появятся первые отряды морских пехотинцев США, военные корабли и ВВС. А к 2016 году военная база будет насчитывать две с половиной тысячи американских войск.



Выступая в Австралии, Барак Обама пообещал продолжить "поиск новых возможностей для кооперации с Пекином", в том числе и в сфере размещения военных баз, "все наши страны глубоко заинтересованы в мирном и процветающем Китае", – заявил он, подчеркнув, что США не собираются в своих планах действовать в обход Китая.



Однако в Пекине уже выразили свою обеспокоенность по поводу заявлений США о своем намерении закрепиться в регионе. По этому поводу пресс-секретарь китайского МИД Лю Веймин заявил: "Возможно, что (намерение США) усиливать и расширять военное присутствие неуместно и не входит в интересы стран региона".



Напомним, в настоящее время в тихоокеанском регионе уже есть военные базы США – в Южной Корее и в Японии. А согласно планам президента США, новые военные базы будут размещены значительно ближе к Южно-китайскому морю, Пекин также заявляет права на эти морские территории.