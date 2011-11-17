Сирии дали три дня. ЛАГ предъявила ультиматум

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17 ноября 2011, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Лига арабских государств (ЛАГ) предъявила Сирии ультиматум. Руководителям страны дали три дня на то, чтобы остановить насилие и принять у себя наблюдателей.



Такое решение было принято в среду вечером на экстренном заседании Лиги на уровне глав МИД в Рабате, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".



Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани заявил, что против Сирии будут введены экономические санкции, если в стране не прекратятся репрессии против мирного населения, "мы все ближе к концу арабской дипломатии в отношении Сирии", - сказал он.



По его словам, прежде чем отправлять группу наблюдателей, в которую должны войти около 500 человек, это - активисты различных правозащитных организаций, политологи, представители гражданского общества, врачи, журналисты, юристы, военные, ЛАГ будет добиваться подписания Дамасского протокола, который гарантирует свободное перемещение по стране и безопасность ее эмиссаров. Проект этого документа будет передан сирийскому правительству для рассмотрения.



В Сирии подобное заявление вызвало новую волну возмущения, по всей стране вновь прокатились многотысячные митинги в поддержку президента Башара Асада.