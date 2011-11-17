За транзит российского газа КНДР получит около 100 миллионов долларов в год

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17 ноября 2011, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что КНДР будет получать около 100 миллионов долларов в год за транзит российского газа.



В Хабаровске Виктор Ишаев отметил, что Корейская Народно-Демократическая республика станет транзитной территорией для поставок российского газа в Южную Корею.



"Для страны, которая производит в год всего лишь валовой продукт на 10 миллиардов, это большие средства. Причем страна будет получать их, не прилагая больших усилий", - цитирует Ишаева РИА Новости.



По его словам, предполагаемый газопровод станет взаимовыгодным проектом для России, Республики Корея и КНДР, он сказал: "Безусловно, трубопровод в Южную Корею через Северную Корею должен пойти. Такая договоренность есть", - сказал он.



Предполагается, что протяженность трубопровода составит более 1,1 тысячи километров, из которых 700 километров пройдут по территории КНДР. Общий объем транспортировки составит до 10 миллиардов кубометров газа в год, при этом российская сторона готова к расширению этого потенциала.