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//В мире

За транзит российского газа КНДР получит около 100 миллионов долларов в год

17 ноября 2011, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что КНДР будет получать около 100 миллионов долларов в год за транзит российского газа.

В Хабаровске Виктор Ишаев отметил, что Корейская Народно-Демократическая республика станет транзитной территорией для поставок российского газа в Южную Корею.

"Для страны, которая производит в год всего лишь валовой продукт на 10 миллиардов, это большие средства. Причем страна будет получать их, не прилагая больших усилий", - цитирует Ишаева РИА Новости.

По его словам, предполагаемый газопровод станет взаимовыгодным проектом для России, Республики Корея и КНДР, он сказал: "Безусловно, трубопровод в Южную Корею через Северную Корею должен пойти. Такая договоренность есть", - сказал он.

Предполагается, что протяженность трубопровода составит более 1,1 тысячи километров, из которых 700 километров пройдут по территории КНДР. Общий объем транспортировки составит до 10 миллиардов кубометров газа в год, при этом российская сторона готова к расширению этого потенциала.

СБ

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