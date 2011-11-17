В Кувейте в здание парламента ворвались десятки протестующих

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17 ноября 2011, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Кувейте вечером в среду в здание парламента страны - Национальную ассамблею, ворвались десятки протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Насера аль-Мухаммеда аль-Сабаха.



Демонстранты обвиняют премьер-министра в коррупции и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.



Среди демонстрантов были представители оппозиции. Они ворвались в зал заседаний, где спели национальный гимн, и ушли через несколько минут, чтобы присоединиться к протестующим около здания Национальной ассамблеи. Всего в акции приняли участие, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Демонстранты скандировали: "Народ хочет добиться отставки главы правительства".



Напомним, предыдущее правительство Кувейта ушло в отставку в марте 2011 года. Причиной тому были три министра парламента, которые являлись членами правящей семьи, их обвиняли в растрате бюджетных денег и нарушении конституции, а таким образом они избежали допроса в законодательном собрании.