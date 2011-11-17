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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Госдолг США превысил 15 триллионов долларов

17 ноября 2011, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство финансов США распространило новые данные по государственному долгу страны. Согласно обнародованным данным госдолг США превысил 15 триллионов долларов, это новая рекордная отметка.

В минфине США уточнили, что теперь размер госдолга составляет 15 триллионов 33 миллиарда 607 миллионов долларов. На что американские эксперты констатировали, что уже сейчас, когда до конца календарного года остается почти полтора месяца, госдолг достиг отметки в 99% от того уровня, который запланировало правительство США. По мнению специалистов, это является признаком серьезного ослабления национальной экономики.

Официальный потолок американского госдолга составляет 15 триллионов 194 миллиарда долларов, передает ИТАР-ТАСС.

СБ

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