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Самым сексуальным мужчиной года признан голливудский актер Брэдли Купер

16 ноября 2011, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

По версии американского журнала People голливудский актер и продюсер, красавец и ловелас, 36-летний Брэдли Купер признан самым сексуальным мужчиной года.

"Я рад, что даже мужчина, который не выглядит как фотомодель, может получить это звание. Моя мама будет очень счастлива узнать об этом", - сообщил 36-летний актер.

голливудский актер Бредли Купер


У него голубые глаза, атлетичная фигура, и он невероятно эрудирован. Прежде чем стать актером, Купер с отличием окончил факультет английской культуры. Попав в кино, он снялся в эпизодической роли красавца, который своим поцелуем пленил героиню сериала "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер.

Брэдли Купер сказал, вспоминая о том времени: "О лучшем начале карьеры невозможно и мечтать!".

Затем он шесть лет отработал в сериале "Шпионка", снялся в комедии "Всегда говори "Да", а потом в романтической истории "Обещать - не значит жениться". В его 36-летней жизни было еще немало хороших картин, такие, как "Мальчишник в Вегасе", "Дело № 39", "Все о Стиве" и другие.

После разрыва со своей женой Дженнифер Эспозито в 2007 году он встречался с Камерон Диас  и Дженнифер Энистон, с Рене Зеллвегер. Сегодня он одинок и, как шутит актер, ищет "девушку мечты, такую сексуальную простушку".

Бредли Купер с Камерон Диас

Камерон Диас и Бредли Купер

Бредли Купер с Дженифер Энистон

Здесь актер с Дженифер Энистон

Рене Зеллвегер и бредли Купер

Рене Зеллвегер и Бредли Купер

В рейтинг журнала People также вошли актеры Тим Эванс, Райан Гослинг и Джейсон Мамоа.

СБ

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