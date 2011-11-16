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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Во Франции появились радары для пешеходов

16 ноября 2011, 22:01 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

 «Пешеходы замедляйте движение» «Скорость 3 км в час» или еще «Автоматический контроль пешеходов» - такие надписи можно увидеть на улицах Руана.     Заставить пешеходов притормозить, поговорить о городе через призму правил уличного движения - такова идея «фальшивых радаров»  Бенуа Теолонт. 

   Причиной ее появления и возникновения  в  центре города между Дворцом правосудия и Кафедральным собором серии подобных аппаратов стал тот факт,  что оценивая достопримечательности, пешеходы, как правило, абсолютно не смотрят на дорогу. Что приводит к известным результатам.

   Однако не все  положительно  восприняли акцию профилактики несчастных случаев на дороге. Как рассказал автор, к сожалению, немало людей реагируют грубо. Некоторые   восприняли идею как очередное развлечение и зачастую бегают вокруг «радаров», пытаясь спровоцировать их работу.

   Кстати, тротуарное творчество французов  сегодня можно заметить не только в Руане. Еще ранее в некоторых районах Парижа посередине «зебры» можно было увидеть надпись с правилами поведения, которым обычно обучают в начальной школе: «Поверните голову направо, затем налево, затем начинайте переходить улицу».

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