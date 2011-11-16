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16 ноября 2011, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Барак Обама заявил в среду в Австралии на пресс-конференции, что кризис еврозоны усугубляется из-за нехватки "политической воли" ряда лидеров стран Европы.



Барак Обама считает, что беспорядки на мировых рынках будут продолжаться до тех пор, пока Европа не начнет действовать по конкретному плану борьбы с долговым кризисом, "сегодняшняя проблема, это проблема политической воли. Это не технический вопрос", – цитирует Обаму Reuters.



Президент США заявил, что "до тех пор пока мы не создадим конкретный план и структуру работы, которая намекнет рынкам, что Европа способна отстаивать евро, мы будем продолжать наблюдать беспорядок на рынках". При этом, он похвалил главу Франции Николя Саркози, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также руководство Греции и Италии за их действия и реформы, которые в последнее время были предприняты этими странами для преодоления кризиса, он сказал по этому поводу: "Мы видим прогресс со стороны Италии и Греции, которые создали коалиционные правительства, способные осуществить важные реформы. Однако на данном этапе остальной Европе также следует подключиться к проектам".