Адвокат Стросс-Кана обвиняет французские медиа в провокации к самоубийству

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16 ноября 2011, 17:17 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Адвокат Стросс-Кана Генри Леклер выступил с заявлением, в котором обвинил группу журналистов в провокации его клиента к самоубийству.

После событий в нью-йоркском «Софителе», когда после длительного расследования по обвинению в насилии, в результате которого Стросс-Кан не только лишился поста главы ВМФ, но и досрочно потерпел поражение в президентской кампании 2012 года, являясь главным канидатом от соцпартии. Последние дни имя Строс-Кана продолжает доминированть на страницах медиа. Причем по самому различному поводу. Помимо дела о гостинице Карлтон в городе Лиль, где его имя также упоминалось в рамках расследования об имевших место служебных злоупотреблениях со стороны сотрудников полиции, французские СМИ возвращались к теме Стросс-Кана и в связи с якобы начавшемся разводом с супрогой, - известной журналисткой, Анн Синклер, и вытекающего из него раздела собственности.

Назвав то, что развернулось в медиа «отвратительной кампанией гротеска во имя добродетели», адвокат обвинил журналистов в провокации «к убийству человека, который уже на земле».

Он также подтвердил намерение своего клиента подать в суд на «Фигаро», а также «многие другие газеты» за вмешательство в его личную жизнь.

Часть французских медиа разделяет эту точку зрения, обращая внимание, что ситуация вокруг Стросс-Кана действительно стала напоминать закон линча, абсолютно невозможный во Франции.