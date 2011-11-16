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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Адвокат Стросс-Кана обвиняет французские медиа в провокации к самоубийству

16 ноября 2011, 17:17 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Адвокат Стросс-Кана Генри Леклер выступил с заявлением, в котором обвинил группу журналистов в провокации  его клиента  к самоубийству.

После событий в  нью-йоркском «Софителе», когда после длительного расследования по обвинению  в насилии, в результате которого Стросс-Кан не только лишился поста главы  ВМФ, но и  досрочно потерпел поражение в президентской кампании 2012 года, являясь главным канидатом от соцпартии. Последние дни имя Строс-Кана продолжает доминированть на страницах медиа. Причем по самому различному поводу. Помимо дела о гостинице Карлтон в городе Лиль, где его имя также упоминалось  в рамках расследования об имевших место служебных злоупотреблениях со стороны сотрудников полиции, французские СМИ возвращались к теме  Стросс-Кана и в связи с якобы начавшемся разводом с супрогой, - известной журналисткой, Анн Синклер,  и вытекающего из него раздела собственности.

Назвав то, что развернулось  в медиа «отвратительной кампанией гротеска во имя добродетели», адвокат обвинил журналистов в провокации «к убийству человека, который уже на земле».

Он также подтвердил намерение своего клиента подать в суд на «Фигаро», а также «многие другие газеты» за вмешательство в его личную жизнь.

Часть французских медиа разделяет эту точку зрения, обращая внимание, что ситуация вокруг Стросс-Кана действительно стала напоминать закон линча, абсолютно невозможный во  Франции.

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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